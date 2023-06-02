Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ. По мнению политика, оно приведет лишь к новым жертвам, в первую очередь со стороны Украины.

Об этом он сказал в эфире радио Kossuth.

Орбан назвал проведение больших стратегических наступлений "кровавой бойней", потому что атакующая сторона несет куда большие потери, нежели обороняющаяся.

"Проведение крупных стратегических наступлений — это кровавая бойня. Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся. Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров", — сказал венгерский премьер.

В украинском МИДе ответили Орбану.

Спикер ведомства Олег Николенко заявил, что Украина пойдет на перемирие только после деоккупации всей своей территории.

"В то же время мы приняли во внимание утверждение Виктора Орбана о том, что ему тяжело быть единственным премьер-министром в ЕС, выступающим за мир. Чтобы облегчить эту ситуацию, призываем главу венгерского правительства начать действовать. К примеру, осудить российскую агрессию, требовать от Москвы прекратить войну и вернуть российскую армию на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции России, не подрывать единство в ЕС", - написал Николенко в Фейсбуке.

Венгерский премьер часто делает заявления по поводу войны в Украине. Так, ранее Орбан говорил, что Венгрия поддерживает план Китая по мирному урегулированию в Украине.

Также он высказывал опасения, что после танков страны Евросоюза станут посылать в Украину свои войска.