Прежде чем прорывать российские укрепления в ходе ожидаемого контрнаступления, ВСУ нужно разминировать собственные минные поля, установленные ранее для обороны.

Об этом пишет The Washington Post.

Сделать это нужно тихо, чтобы не заметили россияне, отмечает газета. Поэтому уже сейчас украинские саперы вручную занимаются разминированием по ночам.

Командир инженеров первой танковой бригады с позывным Климат сообщил WP, что такие работы ведутся уже несколько недель. После того как путь расчищен, устанавливаются знаки - иногда освещенные, с лучами, направленными в сторону от российских позиций, - чтобы указать безопасную дорогу.

Также украинские солдаты рассказали изданию, как свои мины устанавливает Россия. Сначала идет одна линия противотанковых мин, затем линия противопехотных мин рядом с минами-ловушками, а затем еще одна линия противотанковых мин. Особенно много оборонительных укреплений было построено РФ в Запорожской области, где линия фронта, по сути, превращена в крепость.

Для прорыва минных полей у Украины есть собственные минные разминаторы, такие как УР-77 "Метеорит" советской разработки. Также разные машины были поставлены Западом. Однако для прорыва российской обороны Украине нужно больше инженерной техники, пишет издание.

Также территории потенциально можно разминировать артиллерийским огнем, но это не дает полной уверенности, что все мины будут уничтожены.

Ранее о том, что Россия построила "самое большое минное поле в мире", писало издание The Moscow Times.

Также генсек НАТО рассказывал о сложностях наступления украинских войск, акцентируя внимание на обороне России, которую та строила месяцами.