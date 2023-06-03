Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению ВСУ в интервью The Wall Street Journal.

"Я считаю, что на сегодня мы готовы уже это делать. Мы хотели бы некоторые вещи действительно иметь. Но мы не можем этого ждать месяцами. Мы очень верим в успех. Не знаю, сколько нам для этого понадобится времени", - сказал он.

Как писала "Страна", США уверены, что удовлетворили потребности Украины для наступления, и очень этим довольны.

По данным WP, украинские саперы по ночам разминируют собственные поля обороны перед ожидаемым контрнаступлением.

Также генсек НАТО сообщал, что Украина готова к успешному контрнаступлению. Но союзники еще должны помочь ей выстроить систему долгосрочной безопасности.

По мнению издания Die Welt, слабость украинского контрнаступления - в дефиците истребителей.

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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