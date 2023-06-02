Заседание ставки, укрытия в Киеве и переговоры с президентом Эстонии. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 2 июня.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил о заседании ставки, где рассматривался вопрос об укрытиях. По его словам, в Киеве до сих пор есть укрытия с заваренными дверьми и районы без укрытий. Также обсуждали темы ситуации на передовой, ПВО и новых подразделений.
- Рассказал о переговорах с президентом Эстонии, прибывшим в Киев.
- Сообщил о совещаниях по перспективной политике трансформации государства.
Напомним, накануне Владимир Зеленский упрекнул мэра Киева Виталия Кличко за гибель людей из-за закрытого убежища в столице и пообещал ему "нокаут".
В ответ Виталий Кличко заявил об общей ответственности и признал свою вину как мэра города.
Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.
Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.
Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.
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