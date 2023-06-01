Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель людей в Киеве этой ночью из-за закрытого бомбоубежища.

"Может быть нокаут", - заявил президент на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Молдове.

Отметим, что это читается как явная отсылка к бывшему боксеру, а ныне мэру Виталию Кличко.

Напомним, власти Киева обещают, что после сегодняшней трагедии укрытия будут открыты постоянно.

Сегодня в результате ракетной атаки РФ в Киеве погибли три человека, которые не смогли попасть в укрытие в поликлинике.

Очевидцы говорят, что уже не в первый раз не могут попасть в данное укрытие. Глава Деснянской районной администрации Дмитрий Ратников сообщил, что по словам директора поликлиники №3, работником ночной смены был открыт центральный вход. Часть жителей оказались в укрытии, а часть – нет.

Мэр Киева Виталий Кличко уже потребовал у Офиса президента отстранить от работы Дмитрия Ратникова на период следствия и поручил проверить работу всех укрытий.

Тем временем "Страна" расспросила жителей Киева, ходят ли они в укрытия во время воздушных тревог. Некоторые из них заявили, что вообще не спускаются в укрытия во время обстрелов столицы.