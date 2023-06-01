Киевляне рассказывают, что уже не впервые не могут попасть в укрытие в поликлинике в Деснянском районе, возле которой сегодня погибли трое человек из-за падения обломков после ночной ракетной атаки РФ.

Видео интервью с местными жителями публикует "Суспильне".

"Мы ходили жаловались, звонили в службы, все говорили, что все нормально. Даже аварийные выходы были закрыты", - говорит одна из женщин.

Другая местная жительница заявила, что заведующая больницей сказала ей, что это помещение не является укрытием.

Напомним, по данным очевидцев, сейчас убежище открыли, срезав замок. При этом другие выходы из подвала намертво закрыты - как говорят, по указанию некоего "инженера".

Полиция открыла уголовное производство по этому факту.

При этом глава Деснянской районной администрации Дмитрий Ратников сообщил, что по словам директора поликлиники №3, работником ночной смены был открыт центральный вход. Часть жителей оказались в укрытии, а часть – нет. Выясняются все детали инцидента.

По уточненным данным правоохранителей, в результате ракетной атаки РФ по Киеву погибли 9-летний ребенок, его 34-летняя мама и еще одна женщина, которой было 33 года. Ранены 12 человек.

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