В результате ракетной атаки РФ по Киеву в ночь на 1 июня погибли две женщины и ребенок. Ранены 12 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью Россия убила 9-летнюю девочку (информация уточнена), ее 34-летнюю маму и 33-летнюю женщину. Еще 12 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, повреждены медучреждение, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили.

Напомним, что муж одной из погибших в Киеве рассказал, что они и другие жильцы во время воздушной тревоги спустились в укрытие, но оно было закрыто.

В ответ мэр столицы Виталий Кличко пообещал разобраться, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

Как сообщают очевидцы, сейчас убежище открыли, срезав замок. При этом другие выходы из подвала намертво закрыты - как говорят, по указанию некоего "инженера".

Ранее мы писали, что известно о сегодняшней ночной атаке РФ на Киев.

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