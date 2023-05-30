В Голосеевском районе Киева во время сегодняшней атаки РФ женщина погибла, когда с балкона смотрела, как сбивают дроны.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в результате ночной атаке по столице погиб один человек, 11 пострадали, троим из них оказывают помощь в больнице.

Ночью из поврежденного дома в Голосеевском районе Киева эвакуировали 20 жителей. Спасатели разбирают аварийные элементы дома, со двора вывозят поврежденные автомобили жителей.

Виталий Кличко сообщил, что вероятность новых атак "очень высокая" и призвал киевлян не выходить на балконы и улицу, чтобы наблюдать за работой ПВО.

Всего от обстрелов РФ за минувшие сутки по данным МВД погибли четыре мирных жителя, 34 были ранены.

Ранее в соцсетях публиковали видео момента взрыва дрона в Киеве и кадры с нагрудной камеры полицейского, спасающего раненых.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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