Мэр Киева Виталий Кличко обещает не повышать цены на общественный транспорт в столице до окончания войны.

Об этом Кличко заявил в эфире местного телеканала.

В то же время мэр Киева дал понять, что после войны, скорее всего, цену на проезд повысят.

Напомним, на днях директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявил, что в Киеве стоит ожидать подорожания общественного транспорта. Он объяснил это тем, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы является одной из самых дешевых в Украине и сейчас нет возможности развивать его именно из-за такой цены.

Ранее мы писали, что в Киеве изменили работу общественного транспорта во время воздушной тревоги. Теперь наземный общественный транспорт столицы в случае воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.

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