Пользователям приложения "Киев Цифровой" теперь будут доступны подсказки о закрытых вестибюлях Киевского метрополитена, график работы метро и информация о курсировании поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на руководителя цифровой трансформации и заместителя главы КГГА Петра Оленича.

"В городском приложении "Киев Цифровой" усовершенствовали сервис движения транспорта: теперь всем пользователям будут доступны подсказки о закрытых вестибюлях. Кроме того, в сервисе можно видеть график работы метро, курсирование поездов и все станции на линии", - говорится в сообщении.

В свою очередь, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Олег Половинко отметил важность того, "чтобы все обновления были разработаны на пользовательских историях и с учетом обратной связи от горожан".

Ранее мы публиковали новый график работы киевского метро после сокращения комендантского часа.

Напомним, с начала войны проезд в метро был бесплатным. В мае 2022 в Киеве вернули плату за проезд в общественном транспорте.