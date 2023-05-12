В Киеве с 14 мая откроют временно закрытые вестибюли станций метро. Список
В Киеве с 14 мая откроют все входы на станции метро, которые были закрыты с начала войны. На многих станциях работали выходы только на одну сторону.
Будут полностью открыты станции:
- "Черниговская",
- "Левобережная",
- "Нивки",
- "Святошин",
- "Героев Днепра",
- "Оболонь",
- "Контрактовая площадь",
- "Васильковская",
- "Харьковская",
- "Позняки".
Ранее "Страна" публиковала новый график работы киевского метро после сокращения комендантского часа.
Напомним, что в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в киевском метро работала одна колея. Пересадочные узлы и ряд центральных станций не работали.
Первое время проезд в метро был бесплатным. В мае 2022 в Киеве вернули плату за проезд в общественном транспорте.
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