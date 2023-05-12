В Киеве с 14 мая откроют все входы на станции метро, которые были закрыты с начала войны. На многих станциях работали выходы только на одну сторону.

Будут полностью открыты станции:

"Черниговская",

"Левобережная",

"Нивки",

"Святошин",

"Героев Днепра",

"Оболонь",

"Контрактовая площадь",

"Васильковская",

"Харьковская",

"Позняки".

Ранее "Страна" публиковала новый график работы киевского метро после сокращения комендантского часа.

Напомним, что в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в киевском метро работала одна колея. Пересадочные узлы и ряд центральных станций не работали.

Первое время проезд в метро был бесплатным. В мае 2022 в Киеве вернули плату за проезд в общественном транспорте.

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.