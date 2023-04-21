Полиция в Киеве во время воздушной тревоги должна останавливать в том числе и частных перевозчиков, чтобы их пассажиры могли уйти в укрытие, а не только коммунальных.

Об этом на брифинге заявил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

По его словам, с патрульной полицией Киева был разговор о том, что частные перевозчики не выполняют решение Совета обороны города по остановке транспорта во время воздушной тревоги, чтобы дать возможность людям пройти к укрытиям.

"Об этом мы разговаривали с патрульной полицией. Они во время воздушной тревоги должны останавливать в том числе и частных перевозчиков и требовать от них предоставления защиты для населения", - сказал он.

По информации Департамента транспорта КГГА, 80% остановок в Киеве имеют рядом хотя бы подземные переходы, которые можно использовать для защиты.

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