Мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию с просьбой не останавливать общественный транспорт в Киеве во время тревоги.

Петиция не поддержана мэром.

В ответе на петицию Кличко пишет, что существующий порядок установлен законом, а остановки не несут дополнительных трат для пассажиров, т.к. по окончанию тревоги пассажиры могут воспользоваться ранее оплаченными билетами.

Таким образом, это очередная петиция киевлян, отклоненная Кличко и в Киеве транспорт продолжит останавливаться во время воздушной тревоги.

Напомним, ранее в Киеве на остановках наземного общественного транспорта обещали построить конструкции укрытий для пассажиров.

В Днепре, например, на остановках установили бетонные конструкции, в которых можно укрыться во время тревоги.

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