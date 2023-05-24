В Киеве стоит ожидать подорожания общественного транспорта, заявил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире телеканала "Киев".

Он объясняет это тем, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы является одной из самых дешевых в Украине и сейчас нет возможности развивать ее именно из-за такой цены.

"Где у нас такой дешевый проезд, как в Киеве? Возможно, нам нужно задуматься, депутатскому корпусу и общественности, что нам нужно поднимать плату за проезд. Я уже буду говорить, что нужно. Как же нам развивать общественный транспорт, если он сегодня убыточен? Он на 300% дотационный. Чтобы мы развивали общественный транспорт, нужно поднимать тариф", - заявил Кандибор.

Напомним, что недавно в Минэнерго сообщили о критически малом запасе топлива. Там заявили, что в случае прекращения поставок топлива Украина сможет удовлетворять потребность в нефтепродуктах в течении 10-30 дней.

"Страна" рассказывала, что заправщики готовятся к большому подорожанию топлива и анализировала, что происходит на топливном рынке.