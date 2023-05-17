Киевские правоохранители изъяли у артиста Виктора Павлика спецпропуск на проезд в комендантский час. Певец хвастался документом на видео с женой, проезжая по Южному мосту.

Об этом сообщает столичная полиция.

"Во время мониторинга сети Интернет и СМИ правоохранители полиции Киева обнаружили видео, на котором известный украинский певец едет с женщиной в автомобиле по Южному мосту и демонстрирует спецпропуск на проезд в комендантский час", - говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили Павлику о "запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения" (Таким объектом как раз является снятый женой Павлика Южный мост).

Напомним, жена певца принесла извинения за видео, по ее словам, она просто неудачно пошутила, а ее муж "делает все для победы", а своих критиков назвала "нечистью".

Ранее мы рассказывали, что в Киеве появился целый бизнес на продаже поддельных спецпропусков, которые позволяют передвигаться по городу во время комендантского часа. Однако за их использование грозит ответственность вплоть до уголовной.