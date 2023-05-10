Поводом для расследования стала статья "Страны" про VIP-такси, которые пользуются спецпропусками, чтобы работать в комендантский час.

Правоохранители рассказали "Стране", что большинство из таких пропусков - подделка, которую водителям продают мошенники, выстроившие на этой теме целый бизнес.

"Страна" решила провести расследование и купить спецпропуск, который позволяет ездить в комендантский час.

Спецпропуск за сутки

Как выяснилось, заказать такую услугу в современном Киеве совершенно несложно.

Существует несколько телеграм-каналов, рекламу которых достаточно легко найти в интернете через поисковик или с помощью сарафанного радио. Один из таких каналов нам "подсвечивают" пользователи фальшивых удостоверений, попавшихся на мошенничестве.

Стоимость документа около 300 долларов. Оставляем запрос на покупку спецпропуска и менее чем через минуту получаем ответ. Мошенники, админы канала, на связи в любое время суток.

Дельцы также предлагают опцию по покупке белого билета. За 4 тысячи долларов можно купить документ, который освободит военнообязанного от службы в армии и позволит беспрепятственно выезжать за границу.

Все, что нужно для заказа документа - марка и модель автомобиля, на который будут выписывать пропуск, номерной знак и ФИО водителя. Отправляем.

Мошенники успокаивают, что пропуск отправят по почте, а оплатить услугу можно по факту получения, чтобы покупатель не переживал, что будет обманут.

Пропуск мы заказали в 23:00. Уже на утро следующего дня нам сбросили фотографию документа, в который уже внесены все указанные нами данные. После этого дельцы попросили назвать адрес почты, на который они отправят документ, и пообещали, что пропуск будет у нас в тот же день.

Спустя шесть часов документ уже был на указанном отделении почты. Стоимость посылки составила 12 тысяч гривен.

Прежде чем забрать спецпропуск (хотя в планах у нас этого нет), мы внимательно его проверяем.

Спецпропуска имеют несколько уровней защиты, чтобы его было трудно подделать, но мошенники пользуются тем, что большинство заказчиков совершенно не в курсе, как выглядит оригинал и какие элементы защиты он имеет. Это позволяет мошенникам обманывать своих покупателей и продавать им поддельные пропуска.

Документ действительно оказался таким же, как на фотографии, которую нам предварительно показали. Удивило, что дельцы не попросили предоплату, очевидно чтобы расположить заказчика. Или потому что мы просто могли отказаться от документа, в котором уже были указаны наши данные, а соответственно, использовать его никто другой уже не смог бы: если мы его не заберем, то пропуск будет испорчен, и мошенники потеряют один документ, ничего не заработав.

Как отличить поддельный спецпропуск от настоящего

Чтобы сравнить подделку с оригиналом, мы обратились в правоохранительные органы с просьбой показать нам, как выглядит настоящее удостоверение, а также проверить, внесен ли номер, указанный в нашем документе, в какие-либо государственные базы.

Стоит отметить, что полученный нами документ оказался действительно хорошего качества, и на первый взгляд отличить фейк от оригинала сложно. Однако, сравнив два пропуска, мы сразу обнаружили несколько отличий.

Первое - цвет. У подделки другой оттенок краски.

Втрое - на оригинальном пропуске серийный номер и герб вдавлены в бумагу, что образует определенный рельеф на документе, который можно прощупать пальцами. На том пропуске, что предоставили нам мошенники, герб и серийный номер не продавлены в бумагу.

Об этих отличиях мы сообщили "продавцу" документа, и заявили, что сравнили его со 100% оригинальным пропуском. На что мошенники начали нас уверять, что данные отличия — это всего лишь брак печатного станка.

"Таких спецпропусков было выдано около 25 тысяч штук. Они не могу быть все как один. Их печатают на разных станках в разных полиграфиях. Для разных организаций пропуска печатаются в разных местах, из-за этого документы и имеют отличия", - убеждали нас администраторы канала.

После этого они стали утверждать, что данный пропуск был выдан организации по перевозке продуктов питания, и его серийный номер закреплён за конкретной компанией, что можно проверить в соответствующих правоохранительных базах.

"Я сам езжу по такому пропуску, меня неоднократно останавливали полицейские, и такой же документ у них не вызывал никаких подозрений", - заявил продавец, после чего перестал выходить на связь.

Какое наказание предусмотрено за нарушение комендантского часа?

За нарушение комендантского часа человек может быть задержан для установления личности. Если же нарушитель сопротивляется задержанию, то он может получить наказание в виде общественных или исправительных работ, а также арест на 15 суток или штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Очень важно, что все спецпропуска действуют при предъявлении документа, который подтвердит, что владелец пропуска действительно является сотрудником объекта критической инфраструктуры, органа государственного управления или Сил обороны.

Источник "Страны" в правоохранительных органах рассказал, как ловят нарушителей комендантского часа.



"Поскольку подобные поддельные удостоверения встречаются все чаще, их начали проверять по номерам. У нас есть возможность проверять подлинность документа по госучреждениям, которые выдают удостоверения или пропуск для беспрепятственного передвижения в комендантское время.

Если не находим подтверждения, то пропуск изымается и отправляется на экспертизу в Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр министерства внутренних дел Украины. Проводятся следственные действия вплоть до вручения подозрения по статье 358 (подделка удостоверений или других официальных документов). Санкция статьи предусматривает штраф в размере 17 тысяч гривен, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет", - рассказывает источник.



По словам источника, решений, когда суд ограничивал свободу за подобные правонарушения, очень мало, в основном это штраф.