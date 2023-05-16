Певец Виктор Павлик подарил своей жене Екатерине Репяховой спецпропуск, который позволяет ездить в комендантский час.

Об этом заявила сама Репяхова.

Женщина сняла на видео, как она вместе с артистом едут по Южному мосту Киева, проезд по которому разрешен только для спецтранспорта.

"Мой муж везет меня по Южному мосту. Это удовольствие не для всех", - произносит на кадрах Репяхова.

"Это тебе подарок пропуск, зай", - говорит ей артист.

После поднявшейся в соцсетях шумихи Павлик объяснил ситуацию со спецпропуском, заявив, что документ принадлежит ему, а не жене. А подарком был сам проезд по мосту, на который сейчас никого пускают.

"На самом деле это просто пропуск на комендантский час, так как я очень часто приезжаю очень поздно с благотворительных выступлений в поддержку Вооруженных сил, то мне такой документ просто необходим на комендантский час... Это мой документ, а не жены, а подарок она имела в виду сама поездка через мост, а не документ", - оправдался Павлик в комментариях у себя на Фейсбуке.

Напомним, недавно мы писали, что в Киеве появился целый бизнес на продаже поддельных спецпропусков, которые позволяют передвигаться по городу во время комендантского часа. Однако за их использование грозит ответственность вплоть до уголовной.

Также мы рассказывали, как в Киеве возят клиентов VIP-такси, работающие во время комендантского часа.