Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова принесла извинения за видео, на котором они с мужем хвастаются спецпропуском, дающим возможность передвигаться в комендантский час.

Извинения она опубликовала в Инстаграме.

По словам Репяховлй, она просто неудачно пошутила, а ее муж "делает все для победы". При этом она подвергла критике людей, которые оставляют оскорбительные комментарии в ее адрес.

"Я не идеальная. А вот все комментаторы, смотрю, идеальные", - написала она.

Критикующих он назвала нечистью и сравнила с орками, "готовыми сожрать своих же".

Напомним, женщина сняла на видео, как она вместе с Павликом едут по Южному мосту Киева, проезд по которому разрешен только для спецтранспорта. В ролике певец показывает спецпропуск и говорит, что это подарок жене.

Недавно мы писали, что в Киеве появился целый бизнес на продаже поддельных спецпропусков, которые позволяют передвигаться по городу во время комендантского часа. Однако за их использование грозит ответственность вплоть до уголовной.