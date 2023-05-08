Украинские гандболистки выступили в футболках с фамилиями скандальных венгерских лидеров Орбана и Сийярто
Женская сборная Украины по гандболу выступила в Венгрии в футболках, на которых были написаны фамилии венгерского премьера Виктора Орбана и главы МИД Петер Сийярто. В Украине их позицию часто называют пророссийской.
Об этом пишут венгерские СМИ.
О том, что украинки будут выступать в таких футболках еще в начале апреля писал сам Сийярто.
Тогда он объяснил, что этот жест - благодарность в знак того, что Венгрия приняла украинских спортсменок, которые не могут выступать на родине из-за войны.
Сийярто писал, что в феврале президент Украинской гандбольной ассоциации обратился к министру иностранных дел Венгрии с просьбой, чтобы домашний матч отборочного турнира чемпионата мира женской гандбольной команды против Северной Македонии состоялся в Венгрии.
Напомним, на днях Орбан заявил, что часть Украины - это древняя венгерская земля.
Он также говорил, что у него не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить Россию. Также он говорил, что увидел реальный риск начала третьей мировой войны.
А тот же Сийярто выступал на фоне карты "Великой Венгрии", куда входили территории нынешней Украины.