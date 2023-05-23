Госдума России приняла решение о запрете проезда польских фур по территории РФ. Теперь грузы на границе нужно будет перегружать на российские машины.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В результате принятого решения поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов", - заявил он.

Также польским фурам запрещено заправляться по внутрироссийским ценам (для них установят цены, как в ЕС).

"Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около двух тысяч польских транспортных компаний обанкротятся", - сообщил Володин.

Ранее в Варшаве начали объявленное в марте прошлого года изъятие российской недвижимости. В частности, была выселена школа при российском посольстве.

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