Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из фракции "Новые люди" призвал МВД дать разъяснения, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел.

"Патриотическая бдительность доходит до абсурда. Директриса школы в ХМАО пожаловалась в полицию на мать ученицы с "жёлто-синими" косичками. Матери девочки пришлось объяснять инспектору по делам несовершеннолетних, что это не цвета флага Украины, а салатовый и зелёный цвета.

На прошлой неделе людей в Москве задержали за сочетания цветов в одежде. На выходных телеведущая Ольга Скабеева выложила в своём тг-канале фото весеннего букета из сиреневых и жёлтых цветов. Её никто не успел обвинить в украинской пропаганде: Скабеева удалила фото сама через 10 минут.

Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию – ЛДПР. Очевидно, что этот путь абсурдный", - написал вице-спикер в своем телеграмм-канале.

Напомним, в субботу над Красной площадью запустили четыре воздушных шара с плакатом в цветах флага Украины и надписью "спасибо за дочь". Через час мужчин задержали.

Также мы писали, что в апреле в Петербурге у Таврического дворца подняли украинский флаг.