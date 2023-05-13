Над Красной площадью в столице России Москве запустили четыре воздушных шара с флагом Украины.

Об этом сообщает издание Baza.

По его информации, задержанные за эту акцию пояснили, что на плакате было написано "Спасибо за дочь".

Летящий флаг в сине-жёлтых цветах заметили днём 12 мая. Очевидец сообщил, что шарики выпустили из машины: неизвестные мужчины на "Опеле" остановились у Красной площади, открыли багажник, выпустили шары и быстро уехали.

Через час "Опель" остановили. Внутри сидели два гражданина Таджикистана: 30-летний Алишер Кодиров и 27-летний Бахром Усманов.

Мужчины признались, что выпустили шары, но очень удивились версии про украинский флаг. По их словам, плакат был в розово-фиолетово-жёлтых цветах, а на нём было написано "Спасибо за дочь".

Издание предполагает, что мужчин обманули и использовали "втёмную" для этой акции - фотографии воздушных шаров появились в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Ранее мы писали, что недавно в Кремле заявили об атаке беспилотников, которую Москва объявила "террористическим актом и покушением на президента России" со стороны Украины.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский считает, что удары по Кремлю дронами могла организовать сама РФ и отрицает причастность Украины.