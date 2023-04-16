Украинский флаг был сорван с флагштока возле Таврического дворца в центре Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает в воскресенье, 16 апреля, движение "Другая Россия Э. В. Лимонова".

Ответственность за это берут на себя сами нацболы-лимоновцы.

После акции был задержан лимоновец" Илья Степанов. Позднее Telegram-канал лимоновцев репостнул сообщение Кирилла Травкина, в котором он говорит, что Степанова увезли в отдел полиции по ошибке, а флаг сорвал он.

Напомним, накануне в центре Санкт-Петербурга у Таврического дворца на флагштоке был поднят украинский флаг вместе с флагами других стран в связи с очередной сессией Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Это произошло при том, что Украина с 2014 года отказалась участвовать в работе ассамблеи.

Так, в декабре прошлого года Украина вышла из соглашения с СНГ о пенсиях военным.

А в июне того же года Украина прекратила сотрудничество со странами СНГ по развитию мобильной связи.

Ранее мы писали, что в 2021 году Украина вышла из соглашения с СНГ по туризму.

Война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.