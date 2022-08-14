В центре Ровно 34-летний местный житель сорвал с древка флаг, укрепленный на одной из стен, "затем, в присутствии прохожих, демонстративно бросил его на землю и начал топтать и вытирать об него ноги, проявляя собственное пренебрежительное отношение к государственному символу Украины", - сообщила Нацполиция Ровенской области на своей странице в Facebook.

Затем осквернитель попытался скрыться, но был задержан полицией и препровожден в участок. Там он так и не смог дать вразумительного объяснение своему поступку.

Ему сообщено о подозрении в публичном надругательстве над государственным флагом Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Ему может грозить до 3 лет лишения свободы в соответствие с ч.1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины.

Ранее появилось видео установки флага Украины на памятнике Артему возле Святогорской лавры. Также "Страна" публиковала видео с водружением украинского флага на острове Змеиный после того, как его отвоевали украинские военные.

Как писала "Страна", в апреле российские военные сняли со здания Скадовского горсовета флаг Украины и вывесили триколор.

Тем временем война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Алексей Арестович собрался в президенты.