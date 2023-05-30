В Киеве момент сегодняшнего взрыва во время ночной атаки беспилотников сняла уличная камера на многоэтажном доме. Кадры публикуют в соцсетях.

Напомним, что это была третья массированная атака РФ за сутки.

Также в патрульной полиции Киева опубликовали видео, снятое нагрудной камерой полицейского. Во время патрулирования правоохранители услышали взрыв, на месте, среди обломков, удалось найти двоих травмированных людей. Среди них - женщина. Им оказали первую помощь и вызвали скорую. Раненых увезли медики.

Во время атаки на Киев один человек погиб, разрушены несколько этажей многоэтажного дома и уничтожены машины рядом с ним. Мы публиковали фото поврежденного дома.

По данным полиции, в одном из жилых комплексов в результате атаки жильцы получили осколочные ранения, травмы головы и ушибы. Подавляющее большинство повреждений в домах – это разбитые стены, окна, двери, мебель.

Воздушные силы сообщают, что РФ ночью выпустила по Украине 31 дрон-камикадзе, сбить удалось не все.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, куда исчезли украинские олигархи.