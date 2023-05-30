В течение последних суток из-за атак и обстрелов по всей Украине погибли четыре мирных жителя, еще 34 человека, включая двух детей, получили ранения.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам Клименко, в мае было уже 18 воздушных атак на Киев, которые осуществлялись, как днем, так и ночью. Украинцы продолжают ощущать интенсивные обстрелы как на передовой, так и в тыловых регионах.

"Россия пытается сломить нас и подавить нашу волю. Оставить мирных граждан без сна и помешать нам, сектору безопасности и обороны страны, готовиться к реализации важных задач", - написал глава МВД в своем сообщении на странице в Facebook.

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Напомним, что в Украине из-за обстрелов и непогоды обесточены некоторые населенные пункты.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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