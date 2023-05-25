Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что легализация оружия в стране возможна при условии проведения обучения населения по безопасному обращению с ним. При этом оружие должно будет храниться в специальных местах.

Об этом он сказал в интервью РБК "Украина".

Клименко считает, что украинцы уже готовы получить легальный доступ к оружию, но при соответствующем обучении. Особенно важно безопасное обращение с оружием в семьях, где есть дети.

Для обучения украинцев он предлагает проводить специальные стрельбища, а оружие должно храниться в отдельных местах.

При этом его нельзя будет носить в местах скопления людей. Только там, где где оно не представляет опасности и не может быть похищено.

Напомним, ранее руководство Министерства внутренних дел и Владимир Зеленский уже обсуждали возможность принятия закона о легализации оружия в Украине.

Также сами украинцы в "Дие" высказались за легализацию оружия в целях личной защиты. 62,3% украинцев поддерживают легализацию оружия в целях личной защиты, 18,3% уверены, что оружие нужно для личных нужд, а 19,2% - против легализации.

А Рада еще в феврале прошлого года приняла в первом чтении законопроект о легализации гражданского огнестрельного оружия в Украине.