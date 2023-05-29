Два человека погибли и восемь получили ранения в результате дневного удара по Торецку Донецкой области. Город обстреляли фугасными авиационными бомбами.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко и опубликовал фото последствий удара.

По его словам, повреждены АЗС и многоэтажное здание.

Ранее мы сообщали, что Киев сегодня днем подвергся массированной атаке. Россияне выпустили по столице до 10 ракет "Искандер" - как баллистических, так и крылатых.

Также сегодня были нанесены удары по Синельниковскому району Днепропетровской области, которые привели к разрушениям и повреждениям.

Между тем война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.