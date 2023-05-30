Ситуация в энергосистеме Украины на 30 мая стабильная и контролируемая. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, дефицита в системе не наблюдается. Но из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает Минэнерго.

Попаданий и повреждений объектов энергетической инфраструктуры во время сегодняшнего массированного удара БпЛА в Киевской области не зафиксировано.

"В то же время враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные территории. В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено шесть населенных пунктов, без света также осталась часть потребителей в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Также есть обесточивание потребителей из-за непогоды. В Запорожской области по этой причине без электроснабжения 12 населенных пунктов, в Днепропетровской – 31.

В Минэнерго сообщили, что за сутки удалось вернуть свет для 23,8 тысяч потребителей.

В ведомстве отметили, что за сутки объем газа в украинских хранилищах вырос на 26 миллионов кубометров. Запасы голубого топлива составляют почти 9,5 миллиарда кубических метров.

Напомним, руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что дефицит электроэнергии будет ощущаться в энергосистеме Украины в течении всего лета, поскольку продолжаются ремонты на объектах генерации.

Также сообщалось, что энергетики прогнозируют отключения света в Украине летом.