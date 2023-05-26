Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) официально внесла предложения по определению с 1 июня 2023 года единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч.

"НКРЭКУ представляет предложения по внесению изменений в положение о спецобязанностях по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО) с 1 июня 2023 года с введением первого этапа корректировки цен на электроэнергию с применением единой цены без диверсификации по объемам потребления на уровне 2,88 грн/кВт-час по НДС", – говорится в письме Минэнерго за подписью и. о. главы регулятора Руслана Кайдаша, пишет "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в письме, введение таких изменений позволит улучшить финансовые показатели НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" (основные исполнители ПСО, за счет которых покрывается разница в рыночной цене э/э, которая составляет сейчас около 6 грн/кВт-ч, и тарифах для населения – ЕР) и приблизить механизм ПСО к сбалансированному состоянию.

В письме также отмечено, что единственным действенным способом стабилизации механизма ПСО остается постепенное приведение цен к рыночному уровню.

Каким будет второй этап их повышения и когда он состоится, НКРЭКУ не сообщает.

Напомним, еще в апреле глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что рыночный тариф на электроэнергию сейчас составляет примерно 6,2 грн за кВт-ч, однако о повышении тарифов для населения до этого уровня пока речь не идет.

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