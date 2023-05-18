Регулятор по вопросам тарифов (НКРЭКУ) предлагает защитить уязвимые категории населения от отключений электроэнергии. Соответствующий запрос был направлен в Кабмин.

Для этого предлагается сперва определить уязвимые категории населения, а затем принять меры по их защите от отключений света.

Ранее в Укрэнерго пообещали не отключать украинцам свет летом даже при дефиците электроэнергии. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что дефицит можно урегулировать несколькими способами и отключение потребителей – последний в перечне по приоритетности.

При этом в Укрэнерго заявили, что не смогут за лето накопить электроэнергию для покрытия дефицита зимой.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала подоплеку дела о взятках в Верховном суде Украины.