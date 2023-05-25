В Украине уже в ближайшее время могут вырасти тарифы на коммуналку.

Первое на очереди - электричество. Напомним, что пересмотр тарифов на электроэнергию для населения откладывали уже дважды. Новая дата "Ч"- 1 июня.

На этой неделе НКРЭ повысила тарифы на распределение для облэнерго. Прибавили в среднем 20% к ценнику. К стоимости электроэнергии для населения это прямого отношения не имеет. Но вот бизнесу придется платить больше.

"Готовимся к изменениям по электроэнергии", - говорит нам глава концерна "Ярослав" Александр Барсук. Причем, он ожидает не только подорожания, но и новой волны отключений.

В правительстве рассматривают несколько вариантов по тарифам для людей. От роста до 2,88 гривен за киловатт для всех до дифференциации в зависимости от уровня потребления. В этом случае те, кто сжигает до 250 киловатт в месяц будут платить по нынешним тарифам или немного дороже, а те, кто больше - порядка 3 гривен за киловатт (сейчас при потреблении до 250 киловатт в месяц тариф составляет 1,44 гривен, а, если больше - 1,68 гривен за киловатт).

Но это все равно ниже себестоимости, - утверждают в НКРЭ. По подсчетам регулятора, себестоимость электроэнергии составляет 5,5-6 гривен за киловатт.

Поэтому не исключено, что намечающееся повышение тарифов для людей будет не последним.

Кроме электроэнергии, ожидается также рост цен на холодную воду. Мы уже писали о решении НКРЭ повысить тариф на воду в несколько этапов.

"К осени будет, как минимум, плюс 10% к ценнику", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

По газу, отоплению и горячей воде изменений пока не будет. Стабильные тарифы зафиксированы отдельным законом на период до 6 месяцев после отмены военного положения.

В то же время, как говорит эксперт коммунального рынка Олег Попенко, будут расти "мелкие" тарифы - на уборку придомовой территории, вывоз мусора и т.д. Они регулируются на местах, и получить "добро" на повышение коммунальщикам не стоит особого труда.

С учетом этого к новому отопительному сезону платежки могут подрасти еще на 400-700 гривен, - подсчитал Попенко.

Разбирались, чего ждать по тарифам.

Варианты по электроэнергии

Тему с повышением тарифов на электроэнергию для населения власти начали раскачивать уже давно.

Тем более, что для принятия этого непопулярного решения у его сторонников есть железный аргумент. Российские атаки нанесли огромный ущерб украинской энергосистеме. На ее восстановления понадобятся миллиарды, и "наценка" на тарифе может стать "посильным вкладом каждого украинца". То есть, или рост тарифа, или новые блэкауты - такой выбор предлагают лоббисты повышения тарифов.

Впрочем, тарифный вопрос все равно остается очень непростым. Власти уже дважды откладывали время "Ч".

Как говорит наш источник, близкий к Минэнерго, "все ждут отмашки из Офиса президента. Против повышения был лично президент".

Отсрочка по тарифному вопросу заканчивается в мае. То есть, уже с 1 июня может быть новый ценник. Если решение по этому вопросу снова не перенесут.

"Итогового решения пока нет. Все понимают, что нужно повышать, но пока нет ясности, какой именно вариант по тарифам выберут", - говорит наш источник.

В НКРЭ недавно заявили, что на подготовку энергосистемы к новому отопительному сезону понадобится порядка 45-46 млрд гривен. И, как сказал в эфире телемарафона глава Нацкомиссии Константин Ущаповский, без повышения тарифа для населения эту сумму не собрать.

"Причина необходимости повышения тарифов - проведение аварийно-восстановительных работ после обстрелов нашей энергетической инфраструктуры. Для восстановления и подготовки к осенне-зимнему периоду, к осенне-зимнему максимуму нужно около 45-46 млрд гривен", - сказал Ущаповский. По его подсчетам, чтобы покрыть все расходы, тариф для людей нужно увеличить до 2,88 гривен за киловатт.

Но повышение ценника для всех до 2,88 гривен за киловатт - это лишь один из вариантов.

Обсуждаются и другие.

В частности, так называемый дифференцированный тариф с привязкой к объемам потребления. Такая модель, напомним, действует и сейчас: при потреблении до 250 киловатт в месяц тариф составляет 1,44 гривен, а, если больше - 1,68 гривен за киловатт.

После повышения ценники вырастут до 2,4 и 2,8 гривен соотвественно. О таком варианте по тарифам рассказал глава профильного парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Еще одна модель, которая также обсуждается - рост ценников до 2 и 2,4 гривен в зависимости от уровня потребления.

Еще один вариант - для тех, кто "сжигает" очень много электричества, больше тысячи киловатт в месяц. Их могут заставить платить по рыночному тарифу, то есть, 5,5-6 гривен за киловатт.

"Главное, чтобы в эту категорию не попали те, чьи дома отапливаются электрическими котлами", - отметил Корольчук.

Герус также утверждает, что "не будет многоразового повышения тарифов". То есть, электроэнергия не будет дорожать в несколько этапов. Правда, как подсчитали в НКРЭ, себестоимость производства электроэнергии на сегодня составляет 5,5-6 гривен за киловатт. А в меморандуме с МВФ Украина подписалась на постепенное приведение коммунальных тарифов к рыночному уровню. Поэтому как в итоге решится тарифный вопрос - пока неясно. Но "этапы" повышения по электроэнергии, если и будут, то, понятно, что в более отдаленной перспективе.

То есть, если при потреблении в 260 киловатт в месяц среднестатистическая семья сейчас платит порядка 436 гривен, то но новым тарифам придется отдать от 624 до 749 гривен в зависимости от того, какую модель подорожания в итоге предпочтут.

То есть, переплата составит 200-300 гривен.

При этом Корольчук приводит интересные расчеты.

"В 2013-2014 году электроэнергия была по 30 копеек за киловатт, а средняя зарплата в стране - 3-3,5 тысяч. То есть, на среднюю зарплату можно было купить порядка 10 тысяч киловатт.

Потом электроэнергия начала дорожать, но подтягивались и зарплаты. В итоге вышли на тариф в 1,44 гривну за киловатт и средняя зарплату в 14,5 тысяч. То есть, возможность покупки тех же 10 тысяч киловатт сохранялась.

Если тариф увеличат до 2,88 гривен за киловатт, то нивелировать это подорожание для людей может рост средней зарплаты примерно до 30 тысяч. Но произойдет ли это, с учетом нынешних тенденций на рынке труда, вопрос открытый", - говорит Корольчук.

В теории хотя бы частично компенсировать подорожание электроэнергии для населения должны субсидии.

Рост тарифов означает, что должны увеличиться как суммы субсидий, так и число их получателей. Но как будет на самом деле - пока неясно. Мы уже писали, что сейчас есть трудности с оформлением компенсаций по ЖКХ, и некоторые получатели могут вообще остаться без субсидий.

"Кроме того, получить субсидию невозможно при наличии задолженности по коммуналке более 318 гривен. А долги есть у многих украинцев", - добавил Попенко.

Рост ценника для бизнеса и "аргумент" для людей

Отметим, что на днях НКРЭ уже приняло важное решение по электроэнергии. 23 мая регулятор повысил тариф на распределение для облэнерго. Повышение будет проходить в несколько этапов.

Первый - с 1 по 30 июня. Для 22 облэнерго тариф повысится на 7,5-28,1% по первому классу напряжения и на 6,9-25,5% - по второму.

Второй этап - с 1 июля по 31 декабря. За это время тариф повысится для 27 облэнерго, в том числе тех, которые расположены на прифронтовых территориях (первого этапа подорожания для них не будет)- "ДТЭК. Донецкие электросети", "Запорожьеоблэнерго", "ДТЭК. Высоковольтные сети", "Луганское энергетическое объединение", ГП "Региональные электрические сети". Среднее подорожание - на 23%.

Формально повышение тарифов для облэнерго на ценники на электричество для населения не влияют. Но напрямую влияют на тарифы для бизнеса, - говорит Корольчук.

"Ценник на электроэнергию для бизнеса подорожает, в среднем, на 5%", - подсчитал Корольчук. Бизнес и так платит за электроэнергию порядка 5-6 гривен за киловатт или даже больше в зависимости от объёмов потребления и типа контракта. Поэтому дальнейшее подорожание компании, мягко говоря, не радует.

Впрочем, решение НКРЭ о повышении тарифа для облэнерго все же окажет влияние на вопрос по пересмотру ценников на свет для людей.

На заседании Нацкомиссии 23 мая были предложения отложить вопрос по тарифам для облэнерго, но затем его все же рассмотрели с формулировкой, что оно станет основанием для пересмотра тарифов и для населения.

"Наше решение должно закладываться в параметры по ПСО. А дальше ПСО (спецобязательства по тарифам для населения - Ред.) уже будет выстраиваться в зависимости от нашего решения", - отметил член НКРЭ Валерий Тарасюк.

"Себестоимость электроэнергии для населения включает стоимость генерации, тарифы "Укрэнерго" и облэнерго. Поэтому рост этих составляющих - еще один аргумент для повышения ценника для людей", - говорит Попенко.

Что будет с остальными тарифами?

С июня могут повысится также тарифы на холодную воду. Решения по ним НКРЭ принимала уже несколько раз: в декабре прошлого года, марте и мае этого года.

Планировалось повышение ценника в два этапа (первый - на 12,3%, второй - на 14,1%). Что для среднестатистической семьи из трех человек означает увеличение затрат на холодную воду до 150 гривен в месяц, - подсчитал Олег Попенко.

Но в последний момент решения по воде ставили на паузу из-за широкого общественного резонанса. Дело в том, что регулятор дает добро по новым ценникам, учитывая расчеты водоканалов по затратам. В которые, по идее, можно заложить, что угодно.

Новая дата "Ч" - 1 июня этого года. По второму этапу повышения тарифов дата еще не озвучивалась.

Но тарифы на холодную воду НКРЭ принимает только для своих лицензиатов. Для ряда водоканалов ценники утверждают местные власти.

К примеру, в Лубнах (Полтавская область) приняли решение о повышении тарифов на воду и водоотвод на рекордные 40%. Что стало настоящим шоком для людей. Теперь власти дают задний ход - изучается вопрос отмены (или приостановки) прежнего решения по тарифам.

На местах принимают также решения по "мелким" тарифам, к примеру, на вывоз мусора, уборку придомовой территории. И они постепенно подтягиваются.

Еще в прошлом году вывоз мусора во многих городах подорожал в среднем на 10-15%.

"50-60% стоимости услуги - это цена топлива, а оно с начала войны подорожало вдвое. Поэтому рост тарифа вполне оправдан", - говорит Попенко. До конца этого года тарифы могут вырасти еще на 5-10%.

Содержание придомовой территории подорожало в пределах 10%, ожидаемый рост - еще 10-12%.

"По придомовой территории тариф принимают управители домов или ОСМД, для согласования нужно собрать общее собрание жильцов, что сейчас сделать не так просто, учитывая, сколько людей выехало. Поэтому этот тариф будет меняться далеко не для всех многоэтажек", - говорит Попенко.

Ценники на газ, отопление и горячую воду меняться не будут - их стабильность на период до 6 месяцев после отмены военного положения зафиксирована специальным законом.

"Рост стоимости по тому же газу - это в буквальном смысле взрывоопасная тема. Ведь теплокоммунэнерго потребляют 4-4,5 млрд кубов в год, а население - 7 млрд, причем, порядка 5 млрд идет на отопление частных домов. Людям сложно платить даже по нынешнему ценнику порядка 8 гривен за куб. А рост тарифа и вовсе стал бы неподъемным", - говорит Попенко.

При этом, как считает Корольчук, "со временем к теме рыночной цены на газ власти все же вернутся. Если отталкиваться от нынешних котировок, куб газа должен стоить 12-13 гривен".

В целом, по словам Попенко, с учетом роста тарифов на электроэнергию, холодную воду, вывоз мусора и содержание придомовой территории среднестатистическая платежка может вырасти в зависимости от объемов потребления, на 400-700 гривен в месяц.