Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна принять решение о пересмотре тарифов на распределение электроэнергии. Определена дата заседания регулятора - 23 мая.

Такое решение необходимо для подготовки к отопительному сезону, ремонта сетей и частичной стабилизации ситуации на энергорынке.

Об этом сообщает пресс-служба общественного союза "Умные электросети Украины" на своей странице в Facebook.

В повестку дня заседания НКРЭКУ внесен пункт об установлении тарифов на услуги по распределению электрической энергии с применением стимулирующего регулирования и по методологии "расхода+".

"Это чрезвычайно важное решение в контексте подготовки к предстоящему отопительному периоду. Все понимают, что ОЗП 2023-2024 (осенне-зимний период - Ред.) будет сложнее прошлогоднего. Именно из-за разрушения энергетической инфраструктуры и необходимости отключений, что привело к ухудшению состояния сетей. Пересмотр тарифа позволит ОСР (оператору системы распределения - Ред.) готовиться к зиме и повышать устойчивость электросетей", - говорится в сообщении.

В союзе отметили, что текущий тариф не позволяет облэнерго выполнять свои финансовые обязательства, в частности, по закупке электроэнергии, оплате за передачу и диспетчеризацию.

"Союз убежден, что у регулятора есть все необходимые инструменты для углубленного понимания проблемы и нахождения сбалансированного решения по пересмотру тарифов, чтобы операторы системы распределения имели возможность выполнять свои функции в полном объеме. Поднятие тарифов 23 мая позволит нивелировать угрозу для миллионов украинцев остаться без электроэнергии, позволит ОСР более качественно подготовиться к следующему отопительному сезону и частично стабилизирует очень непростую ситуацию на энергорынке", - добавили в объединении.

Напомним, в Минэнерго считают неизбежным повышение тарифов на электричество для населения, иначе энергосистему нельзя будет подготовить к следующей зиме.

А на днях народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что власти Украины готовят повышение тарифа на электроэнергию до 2,88 гривен за кВт-час.