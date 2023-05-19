Власти Украины готовят повышение тарифа на электроэнергию до 2,88 гривен за кВт-час.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире телеканала ICTV.

Нагорняк подчеркнул, что именно такой вариант повышения предлагает профильная нацкомиссия (НКРЭКУ).

Ориентировочно, платежка за электричество увеличится на 200-300 гривен, сообщил депутат.

На данный момент стоимость киловатта составляет 1,44 грн для тех, чье потребление менее 250 кВт в месяц, 1,68 грн – для всех остальных.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что повышение тарифов на электроэнергию для населения может стать одним из решений для восстановления энергосистемы после российских атак.

В апреле Кабинет министров Украины продлил действие фиксированной цены на электроэнергию для населения в 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч в зависимости от потребления еще на месяц, до конца мая.

Тем временем НКРЭКУ предлагает защитить уязвимые категории населения от отключений электроэнергии. Для этого предлагается сперва определить уязвимые категории населения, а затем принять меры по их защите от отключений света.