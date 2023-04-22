Стоимость электроэнергии для населения может вырасти до 2,8 гривны за киловатт.

Об этом заявил в эфире телемарафона глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

По его словам, сейчас идет обсуждение вариантов повышения верхнего предельного тарифа с 1,68 грн до 2,4 грн или 2,8 грн за кВт-ч. В то же время планируется сохранить нынешний нижний тариф для населения на уровне 1,44 грн за кВт-ч (при условии месячного потребления до 250 кВт-ч).

Ущаповский не назвал ориентировочного времени введения новых тарифов, но добавил, что рыночный тариф на электроэнергию сейчас составляет примерно 6,2 грн за кВт-ч, однако о повышении тарифов для населения до этого уровня пока речь не идет.

Напомним, в Украине сейчас действует мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения до окончания военного положения.

Тем не менее, в последнее время начала активно обсуждаться перспектива повышения тарифов на электроэнергию. Один из аргументов - необходимость найти средства на восстановление энергосистемы после российских ракетных ударов.

Позавчера председатель комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что в Верховной Раде поддерживают повышение тарифов на электроэнергию для населения.