Западные партнеры не покроют всех потребностей грядущего отопительного сезона, поэтому власти рассматривают повышение тарифов на электроэнергию.

Об этом заявил замминистра энергетики Фарид Сафаров в эфире телемарафона.

По его словам, подготовка к отопительному сезону обойдется в 3,4 миллиарда долларов, и часть ее может быть компенсирована повышением тарифов.

"Придется такое решение принять, поскольку иначе энергетика не сможет не только восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей", - сказал замминистра.

Он уточнил, что эта сумма состоит из двух частей: на закупку энергоресурсов нужно 1,2 млрд, на ремонты и восстановление энергетической инфраструктуры – 2,1 млрд. При этом денег на восстановление всей энергетики нужно гораздо больше. Названная сумма касается только подготовки к зиме, добавил Сафаров.

Напомним, недавно председатель комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус заявил, что в Верховной Раде поддерживают повышение тарифов на электроэнергию для населения.

Ранее мы писали, что глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский сообщил, что стоимость электроэнергии для населения может вырасти до 2,8 гривны за киловатт.