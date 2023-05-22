Многие украинцы рискуют остаться без субсидии. С 1 мая субсидия на коммунальные услуги назначается заново.

После окончания отопительного сезона Пенсионный фонд (именно он сейчас курирует вопрос субсидий вместо социальных служб) анализирует данные получателей и определяет, кому дать компенсацию по ЖКХ, а кому отказать.

Но, как сообщили в Пенсионном фонде, возникла неожиданная проблема.

Половина компаний, предоставляющих коммунальные услуги, и ОСМД не зарегистрировались на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Хотя, согласно постановлению Кабмина №104, все должны были сделать это еще до 1 января 2023 года.

"Жилищные субсидии будут назначены на основании информации, полученной от организации, предоставляющей услуги, в частности, об обеспечении граждан жилищно-коммунальными услугами по установленным ценам, тарифах, размерах взносов на управление многоквартирным домом. При отсутствии необходимой информации жилищная субсидия назначаться не будет", — заявили в Пенсионном фонде.

Между тем в ОСМД говорят, что под видом цифровизации Пенсионный фонд пытается дать задний ход с монетизацией субсидий. Напомним: в рамках монетизации компенсации по ЖКХ людям дают живыми деньгами, и если на услуги потрачено меньше (например, человек экономил), то "лишнее" можно оставить себе. Сообщества домовладельцев уже написали по этому поводу письмо в Кабмин и просят не вмешивать их в процесс назначения субсидий. То есть регистрироваться в базе ПФ они явно не спешат. Как и коммунальщики.

"Пенсионный фонд сам не знает, чего хочет. Когда субсидиями занимались социальные службы, все исправно работало, а сейчас посыпалось", — говорит нам руководитель КП "Тепловик" Александр Душенко.

Крайними в этой истории могут оказаться простые люди, которые рискуют остаться без субсидий, причем безо всякой вины с их стороны.

Разбирались, что происходит с назначением субсидий.

Лишат субсидий из-за коммунальщиков и ОСМД

С 1 мая в Украине начали переназначать субсидии на межотопительный период (до 30 сентября).

Отметим, что летом и платежки, и субсидии меньше, чем осенью и зимой, так как нет отопления. Но все равно платить приходится немало: за электроэнергию, воду, вывоз мусора, обслуживание придомовой территории, а также абонентскую плату за обслуживание сетей и тариф на распределение газа. Последний летом не снижается и нередко превышает стоимость самого газа, используемого в летние месяцы.

У владельцев среднестатистической двушки в 50 квадратов летняя платежка составляет около 1,5 тысячи гривен. Поэтому многие украинцы подаются на субсидии.

Как сообщают в Минсоцполитики, большинству граждан, которые получали субсидии зимой, их переназначат автоматически. Заново идти в ПФ и писать заявление нужно нескольким категориям претендентов на субсидии:

тем, у кого изменились доходы и имущественный статус (скажем, появились дорогие покупки и сбережения от 100 тысяч гривен);

внутренне перемещенным лицам, которые изменили место жительства;

украинцам, которые живут на съемных квартирах;

тем, кто обращался за субсидией на приобретение сжиженного газа и твердого топлива;

если члены семьи, зарегистрированные в квартире, живут не по месту прописки.

Впрочем, и те, кто претендует на автоматическое назначение субсидии, и те, кто написал новые заявления, могут не получить компенсации по ЖКХ.

Как сообщил Пенсионный фонд, жилищные субсидии на следующий период назначаются исходя из данных, полученных от организаций, предоставляющих коммунальные услуги, ОСМД и управителей домов (по объёмам потребления услуг, тарифам, взносам на управление многоквартирным домом и пр.).

"При отсутствии необходимой информации жилищная субсидия назначаться не будет", — заявили в Пенсионном фонде.

При этом, как отметили в ПФ, они должны получать такие данные из электронного реестра. Согласно постановлению Кабмина №1041 от 16 сентября 2022 года, управители многоквартирных домов, ОСМД, организации, предоставляющие коммунальные услуги должны были до 1 января 2023 года зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

"По состоянию на сейчас только половина тех, кто предоставляет коммунальные услуги, выполнили это требование", - констатировали в ПФ.

В Пенсионном фонде призвали коммунальщиков и ОСМД регистрироваться в личных кабинетах на веб-портале электронных услуг Фонда и предоставлять актуальную информацию.

"Это позволит органам Пенсионного фонда назначать жилищные субсидии тем, кто в них нуждается", — пояснили в ПФ. И добавили: нет регистраций - нет субсидий. То есть получается, что клиенты тех коммунальщиков и ОСМД, которые не зарегистрируются в базе ПФ, не получат субсидии, даже если имеют на них право.

Чтобы зарегистрироваться в базе, необходимо зайти на веб-портал ПФ, авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи, загрузить договор присоединения для управителей или исполнителей коммунальных услуг, заполнить необходимую информацию и подписать договор с помощью электронного ключа, определить ответственное лицо для работы в личном кабинете и предоставить должностные сертификаты электронной подписи в Главное управление Пенсионного фонда по месту предоставления услуг.

То есть, на первый взгляд, процедура хотя и потребует определенных усилий от коммунальщиков и ОСМД, но не сверхсложная. Пройти ее можно.

"Это технические моменты, все доступно", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба.

Тем не менее спустя почти пять месяцев с даты "Ч", когда все управители многоэтажек и коммунальщики уже должны были быть в базе, регистрацию прошла только половина компаний. "Отказники", по сути, поставили под угрозу срыва кампанию по назначению субсидий. Ведь вряд ли тысячи организаций смогут зарегистрироваться за считанные дни, даже если захотят. Но проблема в том, что многие как раз не горят желанием регистрироваться. Вопрос - почему?

Могут порезать субсидии?

Между Пенсионным фондом, коммунальщиками и ОСМД разгорается настоящая война.

Благотворительный фонд "ПроОСМД" и Всеукраинский совет глав ОСМД обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой "повлиять на ПФ". В его письме говорится о "критической проблеме", которая порождает "ненужное социальное напряжение". Речь идет об "угрозе", по мнению ОСМД, монетизации субсидий. Напомним: ее запустили еще в 2018 году, и это одна из реформ, под которой украинские власти подписались перед МВФ.

Монетизация субсидий предусматривает, что субсидиант получает деньги на услуги по ЖКХ на банковскую карту и ими оплачивает платежки. Если получилось сэкономить (скажем, на электроэнергии или воде) и остались лишние деньги, то их можно оставить себе.

Также в рамках монетизации из цепочки по получению субсидий убрали посредников: ОСМД, коммунальщиков, управителей. То есть они больше не должны администрировать субсидии и отслеживать, кто сколько потребил коммунальных услуг. А соцслужбы стали назначать субсидии, ориентируясь на социальные нормы потребления. Впрочем, часть статистики коммунальщики пока все же передавали в соцслужбы. Но в свободном режиме, и без обязаловки.

Однако в прошлом году курировать тему субсидий стал Пенсионный фонд.

"После чего мы наблюдаем намерения Пенсионного фонда откатить назад достижения монетизации. Не справившись с новой функцией, Пенсионный фонд снова пытается привлечь ОСМД к администрированию жилищных субсидий и льгот. То есть откатиться на много лет назад. Делается это под дымовой завесой цифровизации. От ОСМД требуют регистрироваться в электронном кабинете ПФУ и обеспечивать через такой кабинет органы ПФУ информацией о получателях жилищных субсидий", - говорится в обращении ОСМД к Кабмину.

Также представители ОСД добавили, что действующее законодательство, которое никто не отменял, предусматривает назначение субсидий по социальным нормам. Поэтому вообще непонятно, зачем Пенсионному фонду данные о фактическом потреблении услуг.

"Соответственно, нет необходимости в том, чтобы ОСМД сообщали размер расходов на управление многоквартирным домом - ведь он не должен влиять на размер льготы или субсидии", — говорится в письме.

Управляющие многоэтажками заподозрили ПФ в попытке сэкономить на субсидиях. Если размер платы на содержание дома больше социальных норм, то субсидию станут считать по социальным нормам. А если такая плата вдруг окажется меньше, то субсидию урежут.

"Таким образом государство фактически "наказывает" получателей жилищных субсидий за экономию и безосновательно требует размер фактических затрат", — утверждают управители.

Это же касается и других услуг. Скажем, социальная норма потребления газа составляет 3,29 кубов на человека в месяц. Именно такие объемы учитываются в субсидии. Но на самом деле это довольно много, особенно из расчета на семью. Например, семья из четырех человек (двое взрослых и двое детей) вряд ли использует больше 12 кубов газа в месяц на приготовление пищи. Реальное потребление может быть в 1,5-2 раза ниже.

То есть если плату за газ начислят по его фактическому потреблению, то субсидия будет меньше, чем по социальному нормативу.

И именно для того чтобы сократить суммы субсидий, как подозревают коммунальщики, ПФ и пытается загнать всех в электронную базу и получить данные по реальному потреблению.

Это заставляет компании нервничать. Далеко не все хотят светить данные по реальному потреблению услуг. Ведь коммунальщики и сами претендуют на компенсацию разницы в тарифах из бюджета. Государство уже должно им больше 100 млрд, говорит Душенко. В прошлом году средства не заплатили, в бюджете этого года они не предусмотрены, то есть нужно вносить изменения в бюджет, искать источник покрытия огромных сумм. Все боятся, что если вдруг обнаружится возможность для экономии (скажем, всплывут меньшие цифры по потребленным услугам), то государство ею обязательно воспользуется и не доплатит.

ОСМД увидели для себя еще и другие многочисленные ловушки. Как отмечает заместитель главы правления Ассоциации развития ОСМД и ЖСК "Современный дом" (Днепр) Тамара Мирошниченко, файл-запрос, который предлагается заполнить при регистрации на веб-портале ПФ, не содержит формулировки "взносы" (а именно их платят члены ОСМД), там есть только "тариф".

Но если ОСМД внесет в эту графу размер взноса, то эта плата будет считаться тарифом, что переводит ОСМД уже в статус организации, предоставляющей коммунальные услуги. Более того - нужно будет в дальнейшем доказать правомочность этого тарифа, предоставить расчеты , вынести их на утверждение уполномоченных органов и т.д.

"Настоятельно предлагаем ОСМД не брать на себя несвойственные им функции", - советует Мирошниченко.

То есть добиться полного формирования реестра Пенсионному фонду будет непросто.

"Сама регистрация - процесс несложный. Но, похоже, придется обращаться в администрации на местах, чтобы они повлияли на коммунальщиков", — говорит Душенко.

Пока будет идти формирование реестра, многие украинцы могут остаться вообще без субсидий.

"Да, не исключено, что люди пока не получат субсидии, если предприятия, которые предоставляют им коммунальные услуги, не в реестре", — подтвердил Душенко.

Но когда регистрация все же произойдет, непонятно, как ПФ воспользуется данными по фактическому потреблению услуг, доступа к которым он добивается. Не исключено, что субсидии по услугам тем, кто потребляет меньше, чем по социальным нормам, могут урезать.