В Украине работают над внедрением механизма проактивного предоставления социальных выплат, в том числе жилищных субсидий. Он направлен на максимальное упрощение процедуры обращения и быстрое принятие решения о предоставлении социальных выплат.

Об этом сообщает НКРЭКУ в Facebook.

Сообщается, что 7 апреля 2023 года НКРЭКУ приняла постановление "Об обнародовании информации для пользователей программы жилищных субсидий" с целью налаживания более эффективной коммуникации между поставщиками жилищно-коммунальных услуг и Пенсионным фондом Украины.

"Решением НКРЭКУ рекомендовано компаниям, осуществляющим деятельность по снабжению электрической энергии потребителю, по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, по поставкам природного газа, осуществляющим поставки природного газа бытовым потребителям, по распределению природного газа, размещать через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда актуализированную информацию по каждому бытовому потребителю коммунальных услуг для последующей автоматической обработки и анализа", - говорится в сообщении.

Таким образом, должно минимизироваться время, которое тратит человек или семья на назначение социальных пособий, и максимально автоматизирует процесс их получения в один клик в электронном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины или в "Дии".

Ранее мы писали, что комитет Рады отклонил законопроект о доступе Пенсионного фонда к информации о пересечении украинцами границы.

Война в Украине продолжается уже 412-й день. Мы следим за новостями 11 апреля в своем онлайне.