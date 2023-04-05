Переселенцам в Украине после смены места регистрации на портале "Дия" ограничивают выплаты. Проблему признали в Минреинтеграции. И порекомендовали в случае смены регистрации приходить лично в местный орган соцзащиты продления выплат.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Для своевременного получения помощи на жительство ВПЛ следует обратиться в Управление социальной защиты населения за новым местом фактического проживания. Органы соцзащиты не должны требовать у ВПЛ оформления повторного заявления на получение помощи. Выплаты должны продолжиться на основе уже зарегистрированного заявления по месту жительства", - сообщили в Минсоцполитики.

Помощь на проживание будет начислена за все месяцы с момента изменения фактического места жительства ВПЛ.

Ранее мы писали, что в Минреинтеграции перечислили случаи, когда украинцы могут потерять статус ВПЛ.

Также сообщалось, что в Украине утвердили алгоритм проверок правомерности получения переселенцами помощи. Кто может лишиться выплат, мы рассказывали в отдельном материале.