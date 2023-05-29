В настоящее время в энергосистеме страны существует нехватка мощностей в пиковые часы, поэтому в июле-августе могут применяться отключения электричества.

Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона.

"Судя по всему именно бизнес первый будет ограничен в поставках электричества и соответственно будет два выхода: импортировать из Европы или вообще не работать. Однако европейское электричество в 2-2,5 раза дороже, чем в Украине", – отметил Харченко.

Ранее сегодня руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что дефицит электроэнергии будет ощущаться в энергосистеме Украины в течение лета, т.к. идут ремонты, но в "Укрэнерго" планируют обойтись без аварийных отключений электроэнергии.

Ранее руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что дефицит электроэнергии будет ощущаться в энергосистеме Украины в течении всего лета, так как продолжаются ремонты на объектах генерации. Но в "Укрэнерго" обещают обойтись без аварийных отключений света.

А на прошлой неделе украинцев снова призвали экономить свет по вечерам из-за снижения генерации.