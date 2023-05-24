Украинцев снова призывают снизить потребление электроэнергии по вечерам - с 19.00 до 22.00 для стабильной работы энергосистемы. Половодье постепенно снижается, а с ним и объем электроэнергии, генерируемый ГЭС.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Также постепенно останавливаются на ремонт энергоблоки атомных и тепловых электростанций.

В связи с этим Укрэнерго остановило экспорт электроэнергии, чтобы покрыть потребности украинских городов.

В частности, сейчас необходимо обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления.

Экономить просят именно вечером, поскольку днем активно работают солнечные и ветровые электростанции.

Напомним, в Укрэнерго обещали не отключать украинцам свет летом даже при дефиците электроэнергии. Дефицит будут регулировать несколькими способами и отключение потребителей - последний в перечне по приоритетности.

Ранее в Укрэнерго объяснили, почему не смогут за лето накопить электроэнергию для покрытия дефицита зимой.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.