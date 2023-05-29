Дефицит электроэнергии будет ощущаться в энергосистеме Украины в течении всего лета, так как продолжаются ремонты на объектах генерации. Но в "Укрэнерго" обещают обойтись без аварийных отключений света.

Об этом заявил в интервью Forbes руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Дефицит, то есть определенная нехватка энергии, будет ощущаться в энергосистеме в течение летних месяцев, потому что будем много ремонтироваться, а также в течение следующей зимы. Но это не означает аварийных отключений. Ограничение потребителей – это точно не приоритетная, а скорее крайняя мера для сбалансирования энергосистемы", - заявил Кудрицкий.

Он заявил, что энергосистема вышла из зимы, разрушенной на 40–50%. Соответственно летом дефицит электроэнергии может достигнуть 23%.

Сейчас задача - восстановить как можно больше энергоблоков и подстанций до следующей зимы, заявил он.

Также он добавил, что с 19:00 до 22:00, когда потребление больше, то украинцы должны потреблять электроэнергию бережливо, но это не означает, что нужно сидеть без света и все выключить из розеток, достаточно снизить количество работающих мощных электроприборов и экономить свет.

Ранее в "Укрэнерго" объяснили, почему не смогут за лето накопить электроэнергию для покрытия дефицита зимой.