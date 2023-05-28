Вчера, 27 мая, в Украине образовался дефицит общей мощности электростанций.

Об этом сообщает в воскресенье, 28 мая, пресс-служба компании "Укрэнерго".

В компании заявили, что для покрытия дефицита украинская энергосистема принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии с 21:00 до 22:00 часов.

В "Укрэнерго" призывают экономить электроэнергию, особенно с 19:00 до 22:00, и переносить использование мощной техники с вечерних часов на день или ночь.

Напомним, в конце марта глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что дефицит электроэнергии в ближайшие полгода в Украине не ожидается.

Однако на днях Владимир Кудрицкий сообщил о дефиците электроэнергии в системе, но сказал, что отключений света не будет.

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