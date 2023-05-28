Энергосистема Украины обеспечивает потребность в электроэнергии на достаточном уровне, несмотря на рекордную атаку российских беспилотников. Повреждений энергетической инфраструктуры магистральных сетей не было.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Однако 27 мая в период с 21:00 до 22:00, для покрытия вечернего пика потребления, Украина получила аварийную помощь от энергосистемы Румынии в связи с нехваткой общей мощности украинских электростанций. Это мера быстрого реагирования для балансировки энергосистемы и не является коммерческим импортом, говорится в сообщении.

Хотя на данный момент потребность в электроэнергии в Украине удовлетворена, в вечерние часы рекомендуется экономное использование электроэнергии. Несмотря на продолжающийся импорт из Словакии, его объем в вечерний пик потребления остается незначительным.

"Укрэнерго" просит граждан экономно использовать электроэнергию в вечерние часы, особенно с 19:00 до 22:00, по возможности, переносить использование мощной техники на другое время.

Напомним, Воздушные Силы ВСУ уничтожили 52 шахеда, участвовавших в атаке. В оперкомандовании "Юг" рассказали о новой тактике ночных атак с помощью "Шахидов".

Тем временем война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

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