В украинской энергосистеме сейчас есть определенный дефицит электроэнергии.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

При этом, по его словам, дефицит не означает отключения потребителей.

"Укрэнерго" сейчас имеет инструментарий, чтобы предотвращать такие крайние меры, как отключение промышленных или бытовых потребителей. Мы временно ограничили экспорт в Европу, чтобы гарантировать украинским потребителям достаточный объем электроэнергии.

Сейчас и в ближайшее время мы способны покрыть дополнительную нагрузку от кондиционеров, включаемых гражданами в теплую погоду", – сказал Кудрицкий.

Напомним, "Укрэнерго" снова призывает украинцев снизить потребление электроэнергии по вечерам - с 19.00 до 22.00 для стабильной работы энергосистемы.

Кроме того, в "Укрэнерго" объяснили, что ближайшим летом энергосистеме Украины нужно будет активировать все резервы для обеспечения потребителей электричеством до тех пор, пока электростанции ремонтируются после российских обстрелов и изнурительной работы на максимуме.

Ранее мы писали, что на днях в Запорожье пропал свет в некоторых районах из-за перегрузки в энергосистеме.