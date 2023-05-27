Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) официально внесла предложения по определению с 1 июня 2023 года единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч.

"НКРЭКУ представляет предложения по внесению изменений в положение о спецобязанностях по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО) с 1 июня 2023 года с введением первого этапа корректировки цен на электроэнергию с применением единой цены без диверсификации по объемам потребления на уровне 2,88 грн/кВт-час по НДС", – говорится в письме Минэнерго за подписью и. о. главы регулятора Руслана Кайдаша.

Сейчас при потреблении до 250 киловатт в месяц тариф составляет 1,44 гривен, а, если больше - 1,68 гривен за киловатт. То есть повышение планируется фактически двукратное.

Напомним, еще в апреле глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что рыночный тариф на электроэнергию сейчас составляет примерно 6,2 грн за кВт-ч, однако о повышении тарифов для населения до этого уровня пока речь не идет.

"Страна" подробно анализировала ситуацию с тарифами на коммунальные услуги в Украине.