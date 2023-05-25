Киевская перепичка подорожала на 5 гривен – до 40 грн. Сорок лет назад, когда ее начали продавать, цена была 22 копейки.

За два с половиной года знаменитый киевский фастфуд подорожал в два раза.

Киевская перепичка – это горячая сосиска в дрожжевом тесте, которую обжаривают во фритюре. Заведение находится в самом центре столицы – на Богдана Хмельницкого, 3. Ее упоминают в некоторых современных путеводителях и туристических сайтах как одну из кулинарных визиток города.

Перепичку начали продавать в 1981 году за 22 копейки. В 2010-м блюдо долгое время можно было купить за 4,5 грн. В 2015 году она подорожала до 8 гривен, а затем ежегодно стоимость увеличивалась на 1-3 гривни. В 2021 году она уже стоила 25 грн, а в начале 2022-го – 30.

В последний раз цена на перепичку выросла с 30 до 35 грн.

Ранее мы писали, что с мая цена на многие продукты питания, рост которой притормозился в апреле, снова начала повышаться. Подорожали капуста, морковь, яблоки. А лук в Украине сейчас едва ли не самый дорогой в Восточной Европе.

В то же время в Верховной Раде утверждают, что цены на продукты "борщевого набора" в Украине могут снизиться уже осенью, а стоимость гречки должна остаться на прежнем уровне.