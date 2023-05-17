С мая цена на многие продукты питания, рост которой притормозился в апреле, снова начала повышаться. Только за последнюю неделю подорожали капуста, морковь, яблоки. А лук в Украине сейчас едва ли не самый дорогой в Восточной Европе.

Впечатляют также цены на новый урожай овощей и ягод, первые партии которого уже поступают в розницу.

Продукция от украинских фермеров в этом году рекордно дорогая. Например, продажи отечественной клубники стартовали с 600-650 гривен, тогда как греческая на тот момент стоила 300-350 гривен. Сейчас цены значительно упали, но украинская продукция (продается по 200-250 гривен) все равно остается дороже импортной. Отечественный молодой картофель на киевских рынках продают по 180-200 гривен за килограмм, а египетский можно купить вдвое дешевле.

Фермеры говорят, что завышают ценники не от хорошей жизни: зашкаливает стоимость удобрений, семян, средств защиты растений. В целом посевная в этом году подорожала на 40-50%. Плюс по некоторым позициям уже сейчас намечается дефицит. Так, может быть недобор клубники и косточковых из-за недавних заморозков в отдельных регионах. Поэтому цены будут расти и дальше.

Впрочем, как говорят эксперты, цены некоторых продуктов уже достигли потолка - дороже люди просто не могут покупать. Например, из-за снижения объема реализации свинины упали цены на продукцию в живом весе - переработчики и магазины попросту перестали брать продукцию, так как еще не реализовали прежние запасы.

Разбирались, что происходит с ценами на еду.

Отмена "наценки на блэкаут" и скидки за счет экспортеров

В апреле ценовой ажиотаж на продуктовом рынке немного сбавил обороты.

По данным Госстата, за прошлый месяц продукты питания подорожали по сравнению с мартом на 0,3%, а если сравнивать с декабрем 2022 года - на 5,6%. Правда, за четыре месяца 2023 года еда все равно подорожала весьма существенно - на 27,9%.

Тем не менее, замедление роста цен на продукты способствовало уменьшению общей потребительской инфляции, которая в апреле составила 17,9% в годовом измерении против 21,3% в марте.

Как пояснили в Нацбанке, существенно замедлилось подорожание продукции пищепрома, что связано со стабилизацией ситуации в энергетике (исчезла так называемая "наценка на блэкаут") и снижением темпов роста цен на сырье и горючее.

Хлеб, мучные изделия, молочка и подсолнечное масло перестали дорожать из-за неопределенной ситуации с экспортом украинского аграрного сырья, из-за чего цены на него внутри страны пошли вниз, констатировали в НБУ.

По данным Госстата, в апреле по сравнению с мартом вообще не изменились цены на хлебопродукты. Хлеб подорожал, но всего на 0,3%, макаронные изделия - на 0,2%.

Как рассказал нам глава концерна "Ярослав", в структуру которого входит Киевская макаронная фабрика, Александр Барсук, еще с марта началось сокращение объемов продаж, поэтому производители макаронных изделий стали демпинговать, некоторые давали скидки до 20-30%, что буквально на грани рентабельности. Затем принялись давить на мукомолов, чтобы те снизили ценники на муку. На фоне невысоких закупочных цен на пшеницу это стало возможным. Поэтому цены на мучные изделия фактически перестали расти или же увеличиваются минимально.

"Мы пока не планируем менять цены", - говорит нам Барсук.

"На цены в отечественной рознице сильно повлияла ситуация с экспортом, в частности, проблемы с поставками нашей агропродукции в ЕС. Так как Европа закрылась, на внутреннем рынке стало слишком много "лишней" продукции, и пошло снижение цен", - пояснил нам глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он также добавил, что ситуация с замедлением роста цен к весне традиционная.

"Например, на молочном рынке грядет сезон "большого молока", сырье дешевеет, что позволяет производителям молочных продуктов также немного снизить цены", - говорит Пендзин.

Вместе с тем, по данным Госстата, в апреле сильно подорожала свинина - на 7,4%. Одно из объяснений - рост спроса на Пасху и начало сезона шашлыков, на чем решили заработать производители. Свинина в рознице подорожала до 250-270 гривен и стала попросту не по карману многим покупателям. Поэтому к концу апреля объемы реализации свинины упали. В итоге сократился спрос на продукцию со стороны оптовиков, и, как следствие, снизились цены на свинину в живом весе.

По данным Ассоциации мясной отрасли, если 8-14 мая ценник был на уровне 74-75 гривен за килограмм, то прогноз на 15-21 мая - 71-72 гривны.

Что подорожает в мае

Как прогнозируют эксперты, уже в мае цена на некоторые продукты, упавшая в прошлом месяце, отыграет назад. В качестве примера можно привести яйца, которые сначала подешевели с 65 гривен до 40, а теперь, как ожидается, снова подорожают до 50 гривен.

По данным мониторинга специализированной площадки East Fruit, в мае уже зафиксировано подорожание капусты, моркови и яблок. Если по состоянию на 5 мая белокочанная капуста стоила на опте 30-35 гривен за килограмм, то к 12 мая - 31-40 гривен. Подорожала также ранняя белокочанная капуста нового урожая - с 50-55 до 55-60 гривен за килограмм.

По данным "АПК-информ: овощи и фрукты", уменьшение запасов прошлогодней капусты позволило продавцам повысить отпускные цены на нее на 35% за неделю. А подорожание капусты нового урожая связано с тем, что ее предложение упало из-за оккупации части Запорожской и Николаевской областей. В итоге предложения на рынке не так много, а цены выше прошлогодних на треть.

Цена на морковь за неделю выросла с 37-43 гривен до 38-44 гривен за килограмм.

Рост цен на капусту и морковь не стал для рынка сюрпризом - его прогнозировали еще с осени. Подорожание связано со сравнительно небольшим урожаем и незначительными остатками продукции товарного вида, которая смогла "дожить" до конца весны.

Такая же ситуация с яблоками, запасы которых к весне резко снизились. Если на 5 мая яблоки на опте продавались по 20-30 гривен за килограмм, то 12 мая - по 22-34 гривны.

Продолжает дорожать и лук. Мы уже писали, что в этом году ценник на лук зашкаливает, и не только в Украине, но и по всей Европе, что связано с дефицитом продукции. Некоторые страны, в частности, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан даже вводили запрет на вывоз лука, опасаясь его резкого подорожания на внутренних рынках. А в Украине эксперты не исключали цены даже до 200 гривен.

Отметим, что худшие прогнозы не оправдались, так как луковое эмбарго стан Средней Азии продлилось недолго, и продукция все же импортировалась в Европу, а оттуда - в нашу страну.

Тем не менее, цены на лук у нас продолжают повышаться. Если в начале мая на опте лук стоил 43-44 гривны за килограмм, то к середине месяца верхняя ценовая планка поднялась до 52 гривен.

При этом, по данным East Fruit, цены на лук в Таджикистане (где уже есть продукция нового урожая) впятеро ниже, чем в Украине - всего 21 цент за килограмм. В Украине лук вообще едва ли не самый дорогой среди стран Восточной Европы. В пересчете на доллар он у нас стоит 1,15 долларов (это почти втрое дороже, чем в мае прошлого года). Для сравнения: в Молдове и Польше лук сейчас продают по 90 центов.

На украинском рынке предлагают в основном импортный лук. Его массово везут из Центральной Азии, что выгодно даже несмотря на дорогую логистику. Когда лук в Украине начнет дешеветь - вопрос пока открытый. Херсонщина, которая ранее обеспечивала основные поставки на внутренний рынок, этот сезон снова пропускает. В остальных регионах фермеры увеличили посевы лука на 20-30%. Но поставки продукции нового урожая из-за холодной весны задержатся. И, как говорят сами фермеры, лук в Украине подешевеет только к сентябрю, а все лето будет дорогим. Но и по мере поступления на рынок молодого лука ценник не упадет до 10-15 гривен, как в прошлом году, а будет держаться на уровне 23-25 гривен за килограмм, прогнозируют компании Gourmet, специализирующейся на выращивании лука.

Украинское дороже

Отметим, что овощи нового урожая, которые всегда сбивают цены на плодоовощном рынке (даже тепличные), в этом году поступают в продажу с перебоями из-за затяжной и холодной весны. Из-за этого растут цены. Например, если 5 мая огурцы на опте продавали по 60-70 гривен за килограмм, то неделей позже уже по 75-80 гривен. Ценник на томаты вырос с 58-60 гривен до 60-130 гривен.

Тем не менее, есть овощные позиции, по которым ценник снижается. Скажем, молодой картофель за неделю просел в цене на опте с 45-50 гривен до 30-38 гривен за килограмм. При этом на некоторых киевских рынках молодым картофелем продолжают торговать по 100-200 гривен. Ценник в 100 гривен - на египетскую картошку, 180-200 - на нашу: она вкуснее, как говорят продавцы.

В целом стоимость ранних овощей и ягод от украинских фермеров в этом сезоне просто зашкаливает. Сезон украинской клубники открылся с цены 600-650 гривен. При этом греческая на то время продавалась по 300-350 гривен. Затем, по мере поступления новых партий украинской клубники, цены на нее начали снижаться. Но и сейчас закарпатскую клубнику продают по 200-250 гривен, а турецкую - по 150.

По данным компании "Укропт", за последнюю неделю оптовая цена на клубнику снизилась со 180-200 гривен до 75-180 гривен. Но на верхней планке преимущественно продукция украинских фермеров. То же самое с огурцами: турецкие продают по 60 гривен, украинские - по 130.

Как говорит глава ассоциации "Теплицы Украины" Алексей Чайка, у наших тепличников сильно выросли затраты на производство. Многие понесли серьёзные убытки из-за зимних блэкаутов. Да и в целом посевная кампания в этом году подорожала на 40-50%: выросли цены на семена, средства защиты растений, удобрения.

Поэтому украинские фермеры вынуждены выставлять сравнительно высокие цены на свой товар, даже если при этом он неконкурентноспособный на фоне импорта.

Плюс срабатывает фактор дефицита украинской продукции. Из-за оккупации части юга Украины главным поставщиком ранних овощей в этом году стало Закарпатье. Но этот регион не в состоянии закрыть все потребности рынка, констатируют в "АПК-информ: овощи и фрукты".

"Что будет с ценами на продукты питания, во многом зависит и от военной ситуации в стране. Численность населения, а значит, и спрос на еду, в Украине уже довольно сильно сократились. А еще пару таких ночей, как с 15 на 16 мая (с массированной атакой на Киев - Ред.), и непонятно, сколько еще людей уедут в Европу. Поэтому, несмотря на все сложности в аграрном секторе и пищепроме, дефицита продуктов у нас не будет. Да и покупать еду по высоким ценам могут все меньше граждан. Это будет сдерживать аппетиты продавцов. Тем не менее, подорожание продуктов, хоть и более меленными темпами, продолжится", - подытожил Пендзин.