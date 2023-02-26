И в Украине, и в Европе, и в Азии набирает обороты "овощная лихорадка". Самой проблемной становится ситуация с луком, ценники на который сейчас просто зашкаливают.

Например, в Украине оптовая стоимость лука достигла 40 гривен за килограмм - это втрое дороже, чем в прошлом сезоне. Причем, как говорит руководитель проекта "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев, в ближайшее время ценники поднимутся еще на 20% - до 50 гривен за килограмм. В рознице лук уже продают по 60-80 гривен, а в некоторых супермаркетах и по 100 гривен. С учетом дальнейшего подорожания максимальные ценники в магазинах могут составить 100-120 гривен.

"Некоторые могут продавать и по 200", — прогнозирует Хорев.

То есть включается еще и спекулятивный фактор.

При этом, как отмечает эксперт, себестоимость лука даже с учетом генераторного фактора составляет максимум 10 гривен за килограмм, а если не брать в расчет затраты на решение проблем с энергоснабжением, то и вовсе 4-5 гривен.

Но проблемы с луком сейчас есть не только в Украине. В Европе, где из-за засухи урожай лука сократился на 10%, ценники тоже активно растут, хотя они ниже, чем в Украине. Скажем, в Польше лук дешевле, чем у нас, на 7-10%, что активизировало его импорт. Между тем дефицит продукции на европейском рынке продолжает нарастать.

Некоторые азиатские страны, в частности, Казахстан и Узбекистан, откуда лук традиционно шел и в Европу, и в Украину, на фоне ажиотажа приостановили экспорт, что только подлило масла в огонь.

Но настоящая луковая паника случилась на Филиппинах. Там лук сейчас официально самый дорогой в мире: ценник взлетел за последние несколько месяцев вшестеро, до 13 долларов за килограмм. Это втрое дороже курятины и больше, чем зарабатывает за день среднестатистический гражданин этой страны. Причины ажиотажа те же, что и в других регионах: резкое снижение урожая и "заговор" спекулянтов. На Филиппинах в ходу версия, что урожай лука припрятали, чтобы максимально на нем заработать. Между тем местные рестораны уже объявили, что блюда с луком ограничены. Набирает обороты "луковый туризм": филиппинская диаспора везет ценный продукт сумками на самолетах из Эмиратов, хотя там он тоже не дешевый.

Впрочем, лук - это только вершина айсберга. Наблюдаются проблемы и с другими овощами. Например, в Украине заканчивается морковь, и весной оптовые цены на нее могут взлететь до 40 гривен за килограмм (сейчас она стоит 20-23 гривны).

В Великобритании во многих супермаркетах овощные полки вообще опустели, ритейл вводит ограничения на продажу овощей в одни руки, а цены растут.

"Овощной кризис" усугубился проблемами с турецким импортом: из-за недавнего землетрясения поставки из этой страны дали сбой.

Многие фермеры, увидев, как их коллеги богатеют на овощах, планируют в новом сезоне существенно расширить площади под витаминной продукцией. И если все пойдет по плану, овощей будет много и они подешевеют. Но может вмешаться погодный фактор.

Разбирались, почему овощи стали "золотыми" и чего ждать с ценами.

Могут продавать и по 200

Мы уже писали о ситуации с овощами в Украине. Лидером по подорожанию стал лук. Из-за проблем с урожаем в южных регионах страны лука в нынешнем сезоне собрали значительно меньше обычного.

"35% поставок лука традиционно обеспечивала Херсонская область, которая из-за оккупации фактически выпала из овощного баланса страны", — отмечает Хорев.

В Украину хлынул импортный лук. Например, поставки из Польши с апреля по ноябрь 2022 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 24 раза - до 189 тысяч тонн.

"Польша еще с весны учла повышенные потребности Украины в овощах, многие местные фермеры расширяли под нас площади. Но реальные аппетиты нашей страны превзошли все ожидания", - говорит Хорев.

В Украину лук поставляют также из Нидерландов. Одно время его везли из Средней Азии, хотя логистика оттуда значительно подорожала из-за необходимости делать крюк через страны Балтии и Польшу. Впрочем, с недавних пор этот канал прикрылся: многие азиатские страны ограничили экспорт лука из-за угрозы его дефицита на местных рынках. Но вернемся к этому позже.

"Если в прошлые годы мы начинали импортировать лук с апреля, то в этом сезоне поставки пошли буквально с сентября. Но беда в том, что и везти особо неоткуда: в Европе лук очень дорогой и его тоже не хватает, Средняя Азия из-за нехватки продукции закрывается, да и логистика оттуда стала слишком затратной", — пояснил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

На фоне лукового ажиотажа пошли в рост цены. Например, если 27 января лук на оптовых украинских площадках стоил 27-35 гривен за килограмм, то уже 3 февраля нижняя планка поднялась до 30 гривен. По состоянию на 24 февраля оптовые ценники на лук поднялись до 40 гривен за килограмм. Причем, как говорит Хорев, "в запасе" еще, как минимум, 20% ценового роста, то есть будет 50 гривен за кило.

В рознице ценники на лук, которые еще в начале февраля были около 50 гривен за килограмм, сейчас подскочили до 60-80 гривен. А некоторые супермаркеты торгуют ценным продуктом и по 100 гривен. Такие высокие цены — рекорд за всю историю независимости страны и вчетверо выше, чем годом ранее. И судя по всему, они подскочат еще, так как в цепочки торговли луком активно включаются спекулянты.

"Некоторые магазины могут продавать и по 200", - говорит Хорев.

"Ажиотаж немного пойдет на спад только в апреле, когда начнется новый сезон в странах Средней Азии и оттуда продукция пойдет в Европу, а затем к нам", - добавил эксперт.

По его словам, в новом сезоне многие отечественные фермеры расширят площади под луком. Но главный вопрос - что будет с посевной на Херсонщине.

"Скорее всего, несмотря на деоккупацию части Херсонской области, дефицит овощей, в том числе лука, все равно будет. Ведь основная часть урожая выращивалась на левобережной части региона, которая все еще неподконтрольна Украине. Кроме того, многие площади находятся в прифронтовой зоне, и посевная кампания там будет сложной. Так что и в новом сезоне Украина будет зависима от импорта лука, а значит, цены на него низкими не будут", - подытожил Хорев.

Засуха и украинский аппетит

Луковый ажиотаж сейчас наблюдается и в Европе.

"В Европе в прошлом году все планы фермеров перечеркнула засуха. Из-за нее лука собрали на 10% меньше, чем планировалось. Для овощного баланса ЕС такой недобор очень существенный. Там практически нет серого рынка, когда частники выращивают лук у себя на огородах и затем продают неучтенный урожай через рынки и вдоль трасс, как это происходит у нас. Поэтому во многих европейских странах ощущается нехватка лука, хотя до нового урожая еще далеко", - отметил Хорев.

Усугубляет ситуацию активный импорт в Украину, в частности из Польши. Ранее из этой страны лук активно импортировали Нидерланды и Великобритания. Теперь же им приходится делиться с нами.

"Именно скачок экспорта в Украину привел к росту продаж польского лука на 60% с июля по октябрь 2022 года", — заявил эксперт РКО ВР Мариуш Дивульский.

В итоге к концу прошлого года оптовые цены на польский лук превысили 19 злотых за килограмм, что втрое дороже, чем в декабре 2021 года.

Из-за засухи проблемы с луком накрыли также Испанию и Францию. Поэтому с октября Европа начала наращивать импорт из Средней Азии. Но из-за введения многими странами ограничений сейчас он практически остановился.

"Торгуют только те компании, которые имеют свои хранилища в Узбекистане или Казахстане, открыли там представительства и заранее заложили урожай на склады. Теперь они постепенно вывозят эти объемы, но их немного", — пояснил Хорев.

Запретный лук

Многие страны Средней Азии с нового года ограничили экспорт лука. Это частично связано с проблемами с урожаем, но в большей степени - с повышенный спросом на продукцию со стороны европейских оптовиков.

Например, с января 2023 года приостановил отгрузку лука Узбекистан. По данным Минсельхоза этой страны, часть запасов лука утрачена из-за неожиданных морозов (урожай хранился на открытых рынках). Всего узбекские фермеры вырастили 1,9 млн тонн лука, из которых 1,2 млн необходимо для обеспечения внутреннего потребления, 93,2 тысячи тон заложено в резервы, 210 тысяч ушло на переработку, а 228 тысяч тонн составили "естественные потери" (то есть продукция испортилась). На экспорт осталось только около 200 тысяч тонн, и они уже выбраны.

"На некоторых рынках возникает ажиотаж, который влияет на цену в сторону повышения", - констатировали местные чиновники.

Розничная стоимость лука в Узбекистане сейчас составляет 6000-8000 сумов (19,2-25,6 гривен), на опте отдают по 5500 сумов (17,6 гривен) за килограмм. То есть даже с учетом дорогой логистики узбекский лук интересен посредникам.

Временный запрет на импорт лука ввел также Казахстан - пока на три месяца, но его могут продлить. Решение принято, чтобы "предотвратить массовый вывоз лука из страны и стабилизировать цены", пояснили в Минсельхозе этой страны.

"Ажиотажный спрос третьих стран на казахстанский лук связан с природными катаклизмами в Пакистане - одном из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке нашей республики. Дополнительное давление на стоимость оказывают сильные морозы в южных регионах Казахстана и Узбекистане, где большой объем продукции был испорчен. Основные производители лука теперь активно импортируют казахстанский продукт", - пояснили в профильном министерстве страны.

Хотя в Казахстане собрали 1,1 млн лука, что в 3,5 раза больше годового внутреннего потребления, сецчас остатки составляют лишь чуть больше 150 тысяч тонн, то есть лука может не хватить до нового урожая.

В Таджикистане экспорт лука тоже остановили. Стоимость лука там по сравнению с прошлым годом выросла втрое - до 7,5 сомони за килограмм (25,3 гривны). Одна из причин - снижение урожая на 6,6%, по сравнению с предыдущим сезоном (до 670 тысяч тонн). Местных фермеров подвела погода: с мая поля заливали дожди, много продукции испортилось. При этом вырос спрос на лук со стороны экспортеров.

В начале февраля приостановил экспорт лука также Кыргызстан - тоже пока на три месяца. Хотя эта страна никогда не была крупным продавцом: отгружала по 10-20 тысяч тонн в год, тогда как, например, Казахстан — по 100 тысяч, Узбекистан - больше 200 тысяч, Таджикистан — 80-95 тысяч.

Луковый туризм, контрабанда и 180% экспортной пошлины

Луковый кризис в Азии спровоцировало снижение урожая в Пакистане. В прошлом году практически во всех регионах страны были большие наводнения. Сезон дождей начался раньше обычного, выпало просто экстремальное количество осадков, рекордное за последние годы. Например, в провинциях на севере и юге осадков было на 400% больше, чем в среднем в году за последние 30 лет. Это стало настоящей катастрофой для местных фермеров, которые потеряли часть урожая (не только лука, но и других культур). Уже с лета Пакистан начал импортировать лук, в том числе из Узбекистана и Казахстана. Например, в августе вывез 2,3 тысячи тонн, а в октябре уже почти 10 тысяч тонн.

Природные катаклизмы на внутреннем рынке и в странах - традиционных поставщиках лука спровоцировали ажиотаж вокруг этого продукта на Филиппинах.

Из-за штормов и наводнений местные фермеры потеряли часть урожая, поставки из других стран, того же Пакистана, тоже оказались под вопросом. В итоге лук на Филиппинах за 4 месяца подорожал в 6 раз - почти до 13 долларов. Для страны это рекордный ценник — втрое дороже, чем стоит, например, курятина.

Да и для мира в целом филиппинская цена на лук оказалась самой высокой.

"На Филиппинах рекордно подорожал лук. Не просто подорожал, а сейчас является самым дорогим в мире. Килограмм в рознице стоит почти 13 долларов, или около 500 гривен. Это в три раза дороже, чем курятина, на 50% дороже свинины и превышает уровень минимальной заработной платы на Филиппинах за полный рабочий день. Кризис был усугублен скоростью нарастания и стабильно высоким спросом, так как лук очень активно используют в местной кухне - это чуть ли не базовый ингредиент для соусов. В ресторанах висят объявления о том, что блюда с использованием лука ограничены. Ударила инфляция - самая высокая за 14 лет, в декабре рост потребительских цен составил 8,1%. Рост цен, как объясняют местные чиновники, "происходит из-за сил, неподвластных индивидуальному контролю": проблем с цепочками поставок, резкого изменения климата... Также есть версия, что кризис рукотворный - "преступный синдикат припрятал запасы лука". В настоящий момент ведется следствие. Емкость рынка оценивается в 17-22 тысячи тонн в месяц. Ошалевшее филиппинское правительство ввело ценовые ограничения на уровне 4,2 долларов, но на него все кладут и продают по рыночной. Как всегда в таких случаях, расцвела контрабанда. Лук прячут в выпечке, муке, недавно тормознули партию белого лука на 309 тысяч долларов в пакетах, якобы содержащих одежду. 40 кг лука изъяли у членов экипажа Филиппинских авиалиний, которые пытались ввезти его в багажных сумках. В Эмиратах, где очень большая филиппинская диаспора, лук стоит 2 дирхама против 40 в эквиваленте на родине. Поэтому овощ теперь - лучший сувенир для родственников. Луковый туризм стал таким массовым, что посольство ОАЭ от имени аграрного атташе выпустило разъяснение, что на ввоз лука даже для личных целей нужно получить карантинный сертификат", - написала на своей странице в Фейсбуке эксперт аграрных рынков Анна Ковальчук.

На фоне ажиотажа Иран уже второй раз за месяц повысил экспортную пошлину на лук: сначала с 50% до 100% от стоимости партии товара, а потом - до 180%. С декабря по январь цены на лук внутри страны выросли почти на 44%. Одна из причин - активный экспорт, который с марта по октябрь 2022 года составил 246 тысяч тонн на сумму 34 млн долларов (для сравнения: за весь 2021 год вывезли 162 тысячи тонн). При этом новый урожай лука в Иране (с марта 2022 года по март 2023 года), как ожидается, сократится на 11,67% из-за засухи. А местные власти фиксируют участившиеся случаи контрабанды лука в соседние страны.

То есть, как видно, "мировую дестабилизацию" с луком провоцируют главным образом климатические катаклизмы - засухи и наводнения. Лук - культура довольно капризная, и любые отклонения погоды тут же бьют по урожаю. По прогнозам экспертов, в новом сезоне фермеры многих стран будут расширять площади под "золотой" культурой, но вот получат ли они богатый урожай - вопрос пока открытый. Все зависит от погоды, а климатические изменения делают ее все менее прогнозируемой.

Не только лук

К слову, есть проблемы и с другими овощами. Правда, не такие глобальные.

Скажем, в Великобритании в супермаркетах опустели овощные полки, многие магазины ввели ограничения на продажу овощей в одни руки. Причина в ограничении поставок из Испании и Марокко, где из-за погодных катаклизмов собрали меньший урожай овощей. А в самой Великобритании фермеры сорвали сезон из-за высоких цен на энергоносители - многие попросту не захотели сеять овощи, в частности, тепличные.

"Сказались и проблемы с поставками из Турции, где после недавних землетрясений часть хозяйств пострадала и в целом нарушилась логистика", — пояснил Хорев.

Что касается Украины, то, по его словам, "проблемной" у нас может стать, помимо лука, еще и морковь. Ценники на нее недавно упали - фермеры пытались максимально распродать урожай, чтобы не тратиться не хранение на генераторах. Еще тогда эксперты прогнозировали, что после распродажи цены пойдут вверх, так как те, кто все же придержал продукцию, станут учитывать в ценнике "генераторный фактор". Собственно, сейчас это и происходит.

"Сейчас на опте цена 20-23 гривны за килограмм, но может дойти и до 30 гривен. В Европе из-за засухи урожай моркови тоже снизился, у нас "выпала" Херсонщина. Поэтому предложение небольшое", - отметил эксперт.

Также к весне может подорожать капуста, хотя сейчас ее продают по 5-9 гривен за килограмм в опте.

При этом со свеклой и картошкой для рядовых украинцев проблем не будет. Но они возникнут для фермеров, сделавших ставку на эти культуры.

"Оптовая цена картофеля - 5-6 гривен за килограмм, он никому не нужен. Свеклу тоже продают по 6 гривен", - говорит Хорев.

Резко рванули цены на тепличные овощи. Первые украинские огурцы нового сезона продают по 180 гривен, тогда как, например, турецкие - по 100-120 гривен.

"Многие тепличные хозяйства вообще не закладывали урожай, например, Калиновский комбинат стоит. Те, кто вырастил, посчитали все расходы. Ведь и газ, и пеллеты, и электроэнергия, и логистика - все подорожало. Будут ли украинцы покупать огурцы по такой цене - вопрос открытый. Не исключено, что ценники придется снижать", — говорит глава Ассоциации "Теплицы Украины" Алексей Чайка.