В Украине спрос на импортные огурцы на рынке постепенно слабеет из-за существенного подорожания цен.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Закупочная стоимость импортного огурца сейчас составляет 80-97 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой недели. Основной причиной подорожания, по словам экспертов, стало ограниченное предложение овощей на украинском рынке.

После масштабного землетрясения в Турции поставки турецкого огурца сократились до минимума. Поэтому несмотря на снижение покупательной активности, импортеры продолжают повышать отпускные цены на огурцы.

Отмечается, что импортный огурец в Украине стоит в среднем на 33% дороже, чем в феврале прошлого года.

По словам экспертов, цены на огурцы будут расти до конца февраля. "Основанием для таких предположений является тот факт, что пока импортные огурцы практически не имеют конкурентов на украинском рынке. Сезон уборки огурца нового оборота в большинстве украинских тепличных комбинатов еще не начался", - говорится в сообщении.

По данным сайта Минфин, цены на огурцы в супермаркетах сейчас такие:

Metro - 103,79 грн/кг;

Novus - 103,00 грн/кг;

АТБ - 112,95 грн/кг;

Auchan - 112,90 грн/кг.

Огурцы гладкие можно приобрести по следующим ценам:

Auchan - 98,50 грн/кг;

Metro - 144,56 грн/кг;

Megamarket - 157,90 грн/кг.

Цены на огурцы в Украине

Напомним, что в ноябре прошлого года инфляция в Украине составила 26,6%, больше всего подорожали яйца и овощи.

Также в Киеве, как и прогнозировалось, подорожала молочка. Это произошло из-за перехода предприятий на генераторы.